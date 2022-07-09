Ünlü Şarkıcıya tecavüzden dava! Yırtılmış kanlı iç çamaşırı gerçeği ortaya çıkardı

Son zamanların dikkat çeken isimleri arasında olan Kurtuluş Kuş'a cinsel saldırıdan en az 12 sene hapis talebiyle dava açıldı. Şarkıcı Kuş'un görüştüğü genç kadına tecavüz ettiği öne sürüldü. İddiaya göre genç kadının ailesi yırtık iç çamaşırları görünce gerçek gün yüzüne çıktı.