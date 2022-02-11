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Ünlü şarkıcı Sait Uçar'ın cenazesinde büyük saygısızlık

İHA
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Giriş: 11.02.2022 16:18
Güncelleme:11.02.2022 16:19
Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Sait Uçar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kanser nedeniyle yaşamını kaybeden şarkıcının Trabzon'un Maçka ilçesindeki cenaze töreni sırasında tabutun konulduğu inşaat malzemesinden yapılan sehpa tepki çekti. Derme çatma tahtaların üzerine tabutun konulduğunu belirten sanatçının sevenleri ve dostları sosyal medyada tepkilerini paylaştı.
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