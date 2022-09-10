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Ünlü şarkıcı Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu: Susam Sokağı sorusunda elendi!

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Giriş: 10.09.2022 00:03
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ünlü şarkıcı Pınar Aylin, 30 bin TL'lik soruyu geçerek barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 100 bin TL'lik soruda takıldı. Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen "Susam Sokağı'nda hangi kuklayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini artımak için 1986'da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürmüştür?" sorusunda yarışmacı, kalan joker hakkını kullanmayarak elendi. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…
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