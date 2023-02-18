18 Şubat 2023, Cumartesi
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Ünlü şarkıcı Karsu’dan yardım kampanyası! Depremde 16 yakının kaybetti
Büyük usta Neşet Ertaş'ın ‘Neredesin Sen’ şarkısı, Karsu'nun yorumuyla, bir ağıta dönüştü adeta. Hollanda'da yaşayan şarkıcı depremde tam 16 yakını kaybetti. Yaşadığı büyük acı ‘Neredesin Sen’ türküsünü söylerken ağıt olup döküldü dilinden. Sahne aldığı program Hollanda'da Türkiye için düzenlenen yardım gecesi. Gecede tam 88 milyon 921 bin Euro toplandı.