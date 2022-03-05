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Ünlü restoranda skandal! Başörtülü diye içeri alınmadı

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Giriş: 05.03.2022 12:29
Güncelleme:05.03.2022 12:29
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir restoran, tesettürlü kadın müşterileri içeri almadı. Duruma tepki gösteren kadınlara, restoran çalışanı, "Türbanla alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dedi. İşletmenin tutumu sosyal medyada büyük tepki gördü.
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