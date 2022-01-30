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Ünlü pop yıldızı Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a zehir zemberek sözler!

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Giriş: 30.01.2022 13:34
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, 5 senelik evliliklerini 2019'da bitirdi. Serdar Ortaç, yollarını ayırdığı Chloe Loughnan'a 700 bin lira nafaka ödediğini, buna rağmen eski karısının dava açtığını ve evine haciz yolladığını söylemişti. Ortaç, açıklamalarında, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" demişti. Serdar Ortaç Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Serdar Ortaç Loughnan'a açtı ağzını yumdu gözünü…
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