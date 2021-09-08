08 Eylül 2021, Çarşamba
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Ünlü oyuncular aksiyon eğitimlerini burada aldı! Bu akademi aksiyon dolu
İzlemeye doyamadığımız aksiyon dolu dizi ve filmlerdeki o sahneler nasıl çekiliyor? Oyuncular sahnelere nasıl hazırlanıyor? İstanbul Kadıköyde bulunan aksiyon film akademisi tehlikeli sahnelerin, yapımı, çekimi, oyuncu eğitimi ve sahne planlaması yapan ilk ve tek yer. İşte A Haber muhabiri Murat Dada ve kameraman Aydın Baytar'ın aksiyon dolu haberi...