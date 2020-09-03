Ünlü oyuncu hastaneye gitmekten korktu hayatından oldu | Uzmanlar uyardı: Hastaneye gitmekten çekinmeyin!

Oyuncu Haldun Boysan hayatını, korona olmaktan korktuğu için kalp pilini değiştirmek için hastaneye gitmemesi nedeniyle kaybetti. Uzmanlar ise uyarıyor! Bazı durumlarda hastanelerden kaçmak çözüm getirmiyor, aksine sorunu büyütüyor. Gerekli durumlarda hastanelere gitmek şart, yoksa fatura ağır olabiliyor. Peki hangi durumlarda hastaneye gidilmeli? Hastaneye giderken hangi önlmeler alınmalı?