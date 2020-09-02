Ünlü oyuncu Haldun Boydan'ın cenazesi defnedildi

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Tombalacı' karakteriyle tanınan Haldun Boysan, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde vefat eden ünlü oyuncu Haldun Boysan, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene Maria ve Mustafa'nın oyuncularının yanı sıra Anadolu Beşiktaşlılar Derneği, Haldun Boysan'ın yakınları ve ünlü isimler katıldı.