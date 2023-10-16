Ünlü oyuncu Erkan Can alkollü şekilde araç kullanırken kaza yaptı

Oyuncu Erkan Can, alkollü şekilde araç kullanırken kaza yaptı. Ümraniye'de gerçekleşen kazadan yara almadan kurtulan oyuncunun, trafik polislerinin yaptığı kontrolde 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" dedi.