05 Ağustos 2022, Cuma
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Ünlü oyuncu Arda Kural gözaltına alındı! Kardeşi ve annesini tehdit etti
Ünlü oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece sahilde bir mekanın işletmecisini darp edip kavga çıkardı. Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan Kural, ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra ise evinde de ailesiyle kavga ettiği öğrenildi.