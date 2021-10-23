23 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ünlü model tacizcisini kıskıvrak yakalattı

Ünlü model tacizcisini kıskıvrak yakalattı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2021 11:31
Özbekistanlı sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda manken Rukhshona Sadıkova; otomobilinin camını kırarak özel bilgilerini çalan, kendisiyle beraber olmazsa sosyal medya üzerinden özel bilgilerini paylaşacağını söyleyerek kendisine şantaj yapan ve tehditler savuran tacizcisini alışveriş merkezindeki restorana randevu vaadiyle çağırıp yakalattı. İşte ayrıntılar…
Özel Harekat Polisinin kaza anı kamerada
Özel Harekat Polisinin kaza anı kamerada
Düdüklü tencere bomba gibi patladı, saniyelerle kurtuldular
Düdüklü tencere bomba gibi patladı, saniyelerle kurtuldular
Kemal Kuruçay’ın vefatından önceki son görüntüleri...
Kemal Kuruçay'ın vefatından önceki son görüntüleri...
Kaza sonrası beddua tartışması, “Geber terbiyesiz”
Kaza sonrası beddua tartışması, “Geber terbiyesiz”
23 Ekim hava nasıl olacak?
23 Ekim hava nasıl olacak?
Ünlü model tacizcisini kıskıvrak yakalattı
Ünlü model tacizcisini kıskıvrak yakalattı
Kim Milyoner’de herkesi yanıltan soru!
Kim Milyoner’de herkesi yanıltan soru!
Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!
Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!
Bill Gates Efes Antik Kenti’ni gezdi!
Bill Gates Efes Antik Kenti'ni gezdi!
Liseli öğrencilerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Liseli öğrencilerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Önündeki otomobile çarpıp, refüje çıktı
Önündeki otomobile çarpıp, refüje çıktı
Şehrin telaşından uzak huzur durağı!
Şehrin telaşından uzak huzur durağı!
Daha Fazla Video Göster