Ünlü model tacizcisini kıskıvrak yakalattı

Özbekistanlı sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda manken Rukhshona Sadıkova; otomobilinin camını kırarak özel bilgilerini çalan, kendisiyle beraber olmazsa sosyal medya üzerinden özel bilgilerini paylaşacağını söyleyerek kendisine şantaj yapan ve tehditler savuran tacizcisini alışveriş merkezindeki restorana randevu vaadiyle çağırıp yakalattı. İşte ayrıntılar…