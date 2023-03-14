14 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ünlü modacının oğlu Orhun Faruk Saraç'a şantaj şoku! Videolarını annesine yolladılar

Ünlü modacının oğlu Orhun Faruk Saraç'a şantaj şoku! Videolarını annesine yolladılar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2023 10:07
Ünlü modacı Faruk Saraç’ın oğlu Orhun Faruk Saraç büyük şok yaşadı. Eski kız arkadaşıyla gizlice çekilmiş müstehcen görüntü ve videolarıyla şantaja maruz kaldı. Saraç, annesine gönderilen görüntülerin şimdiki nişanlısına atılacağı yönündeki tehditler üzerine suç duyurusunda bulundu.
Orhun Faruk Saraç’a şantaj şoku!
Orhun Faruk Saraç'a şantaj şoku!
4 ilde eğitime kar engeli
4 ilde eğitime kar engeli
Gözyaşları içinde felaket anlarını anlattı
Gözyaşları içinde felaket anlarını anlattı
Haluk Bilginer hastanede görüntülendi
Haluk Bilginer hastanede görüntülendi
TIR alev topuna döndü
TIR alev topuna döndü
Togg’un fiyatı ne kadar?
Togg’un fiyatı ne kadar?
İstanbul’da kuralar ne zaman?
İstanbul'da kuralar ne zaman?
Hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?
İletilmeyen sesli mesaj Türkiye’yi ağlattı
İletilmeyen sesli mesaj Türkiye’yi ağlattı
Otomobil almak isteyenler dikkat!
Otomobil almak isteyenler dikkat!
2 çocuğunu ölümden dakikalarla kurtardı!
2 çocuğunu ölümden dakikalarla kurtardı!
Evlerin yanında bulunan yol çöktü!
Evlerin yanında bulunan yol çöktü!
Daha Fazla Video Göster