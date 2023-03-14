14 Mart 2023, Salı
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Ünlü modacının oğlu Orhun Faruk Saraç'a şantaj şoku! Videolarını annesine yolladılar
Ünlü modacı Faruk Saraç’ın oğlu Orhun Faruk Saraç büyük şok yaşadı. Eski kız arkadaşıyla gizlice çekilmiş müstehcen görüntü ve videolarıyla şantaja maruz kaldı. Saraç, annesine gönderilen görüntülerin şimdiki nişanlısına atılacağı yönündeki tehditler üzerine suç duyurusunda bulundu.