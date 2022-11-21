Ünlü modacı Melisa Naz Özmen'e hırsızlık şoku: 4 milyon liralık mücevheri çalındı | İşte o anlar...

Ünlü modacı Melisa Naz Özmen'in Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki evine giren 2 hırsız, evdeki çelik kasayı ve mücevherleri alarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 4 milyon liralık hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken Özmen, şüphelilerin bir an önce bulunmasını istedi.

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