21 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ünlü modacı Melisa Naz Özmen'e hırsızlık şoku: 4 milyon liralık mücevheri çalındı | İşte o anlar...

Ünlü modacı Melisa Naz Özmen'e hırsızlık şoku: 4 milyon liralık mücevheri çalındı | İşte o anlar...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2022 19:52
Güncelleme:21.11.2022 22:07
Ünlü modacı Melisa Naz Özmen'in Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki evine giren 2 hırsız, evdeki çelik kasayı ve mücevherleri alarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 4 milyon liralık hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken Özmen, şüphelilerin bir an önce bulunmasını istedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hamsi fiyatı belli oldu
Hamsi fiyatı belli oldu
Ünlü modacıya hırsızlık şoku
Ünlü modacıya hırsızlık şoku
Öğretmen Ayşenur’un acılı ailesi...
Öğretmen Ayşenur’un acılı ailesi...
Komşu restoran çalışanları kavga etti
Komşu restoran çalışanları kavga etti
Uraz Kaygılaroğlu’ndan ilk açıklama! Melis iyi Sergen’in durumu biraz daha ağır...
Uraz Kaygılaroğlu’ndan ilk açıklama! "Melis iyi Sergen'in durumu biraz daha ağır..."
Baş Belası oyuncularının son görüntüsü ortaya çıktı
Baş Belası oyuncularının son görüntüsü ortaya çıktı
6 aylıkken konuşmaya başladı
6 aylıkken konuşmaya başladı
Fırtına dolabı uçurdu!
Fırtına dolabı uçurdu!
Beyoğlu’nda intikam cinayeti!
Beyoğlu’nda intikam cinayeti!
Husumetlisi yerine babası ile kardeşini vurdu
Husumetlisi yerine babası ile kardeşini vurdu
Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs...
Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs...
3. Kattan düşen kediyi havada yakaladı!
3. Kattan düşen kediyi havada yakaladı!
Daha Fazla Video Göster