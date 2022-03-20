20 Mart 2022, Pazar
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Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor mu? Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanma sebebi ne? Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanma sebebi Harun Tan mı?
Ünlü manken Ebru Şallı - Uğur Akkuş cephesinden kötü haber geldi. Güzel manken, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı Uğur Akkuş'tan boşanmaya karar verdi. Olayın içine eski eşi Harun Tan da girince gerilim tırmandı! Ebru Şallı'nın Uğur Akkuş'tan boşanma sebebi de gün yüzüne çıktı. 2019'da Çırağan Sarayı'nda şatafatlı bir düğünle dünya evine giren Ebru Şallı - Uğur Akkuş cephesinde neler oldu?