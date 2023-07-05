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Ünlü ekonomist Korhan Berzeg'e ne oldu?

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 11:51
Balıkesir'de kaybolan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 19 gündür sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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