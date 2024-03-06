Ünlü doktorun oğlu çarptı, kaçtı! Ne ambulans çağırdı ne yardım etti

İstanbul korkunç bir kazaya sahne oldu. Bir grup, atv tipi araçlarıyla seyir halindeyken araçlardan biri arızalandı. Oğuz Murat Acı da o gruptaydı. Yardım etmek için, aracı arızalanan arkadaşının yanına gitti. Tam o sırada, bir otomobil çarptı Murat Acı'ya. Hayatını kaybetti. Acılı aile, kaçan sürücünün kimliği tespit edildikten sonra büyük bir yıkım daha yaşadı. Daha yeni baba olan Murat Acı'yı canından eden sürücü, henüz 18 yaşında bile değildi. Ehliyeti yoktu haliyle. Kazadan hemen sonra da, ailesinin yardımıyla, yurt dışına kaçtığı belirlendi.

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