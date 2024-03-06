06 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ünlü doktorun oğlu çarptı, kaçtı! Ne ambulans çağırdı ne yardım etti

Ünlü doktorun oğlu çarptı, kaçtı! Ne ambulans çağırdı ne yardım etti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2024 08:50
İstanbul korkunç bir kazaya sahne oldu. Bir grup, atv tipi araçlarıyla seyir halindeyken araçlardan biri arızalandı. Oğuz Murat Acı da o gruptaydı. Yardım etmek için, aracı arızalanan arkadaşının yanına gitti. Tam o sırada, bir otomobil çarptı Murat Acı'ya. Hayatını kaybetti. Acılı aile, kaçan sürücünün kimliği tespit edildikten sonra büyük bir yıkım daha yaşadı. Daha yeni baba olan Murat Acı'yı canından eden sürücü, henüz 18 yaşında bile değildi. Ehliyeti yoktu haliyle. Kazadan hemen sonra da, ailesinin yardımıyla, yurt dışına kaçtığı belirlendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İTİ yerleşkesinde yangın!
İTİ yerleşkesinde yangın!
Ne ambulans çağırdı ne yardım etti
Ne ambulans çağırdı ne yardım etti
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
18 aracın kimlik bilgilerini değiştirip süreceklerdi!
18 aracın kimlik bilgilerini değiştirip süreceklerdi!
Antalya’da hortum anı!
Antalya'da hortum anı!
Eşini ve engelli oğlunu öldürdü!
Eşini ve engelli oğlunu öldürdü!
İETT şoförü direksiyonu bırakıp kadın yolcuya vurdu!
İETT şoförü direksiyonu bırakıp kadın yolcuya vurdu!
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Deprem bölgesinde kaç konut teslim edildi?
Deprem bölgesinde kaç konut teslim edildi?
Emekliye nasıl bir artış yapılacak?
Emekliye nasıl bir artış yapılacak?
Akdeniz’de iki stratejik ülke: Türkiye ve İtalya
Akdeniz'de iki stratejik ülke: Türkiye ve İtalya
Timur Cihantimur Porsche ile 5 kişiyi ezdi!
Timur Cihantimur Porsche ile 5 kişiyi ezdi!
Daha Fazla Video Göster