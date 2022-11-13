14 Kasım 2022, Pazartesi
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Ünlü diplomat Gencay Gürün'e büyük şok! | Hizmetlisi 10 milyon lirasını çalmış
Bir dönem Paris'te konsolosluk görevinde bulunan 90 yaşındaki Gencay Gürün, demans hastası oldu. Bunun üzerine mahkeme, yeğeni Aslı Bleda'yı vasi atadı. Bleda, 22 yıllık hizmetlisinin Gürün'ün hesabından 10 milyon lirayı başka hesaba aktardığını gördü. Şikâyet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.