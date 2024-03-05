Ünlü çiftin 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur Porsche ile 5 kişiyi ezdi! Annesiyle birlikte Mısır'a kaçtı

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü korkunç bir olay meydana geldi. Arkadaşlarıyla ATV ile gittiği sırada aracın arızalanması nedeniyle yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Arıcı'ya Timur Cihantimur kullanımındaki hızla gelen bir araç çarptı. Arıcı hayatını kaybederken, kazaya karışan lüks aracın sürücüsü olay yerine gelen annesi Eylem Tok ile birlikte İstanbul Havalimanı'na giderek Mısır'a kaçtı. Kazaya karışan Timur Cihantimur'un ünlü doktor Bülent Cihantimur'un çocuğu olduğu öğrenildi..