05 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ünlü çiftin 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur Porsche ile 5 kişiyi ezdi! Annesiyle birlikte Mısır'a kaçtı

Ünlü çiftin 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur Porsche ile 5 kişiyi ezdi! Annesiyle birlikte Mısır'a kaçtı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2024 15:27
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü korkunç bir olay meydana geldi. Arkadaşlarıyla ATV ile gittiği sırada aracın arızalanması nedeniyle yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Arıcı'ya Timur Cihantimur kullanımındaki hızla gelen bir araç çarptı. Arıcı hayatını kaybederken, kazaya karışan lüks aracın sürücüsü olay yerine gelen annesi Eylem Tok ile birlikte İstanbul Havalimanı'na giderek Mısır'a kaçtı. Kazaya karışan Timur Cihantimur'un ünlü doktor Bülent Cihantimur'un çocuğu olduğu öğrenildi..
Timur Cihantimur Porsche ile 5 kişiyi ezdi!
Timur Cihantimur Porsche ile 5 kişiyi ezdi!
İzmir’de hareketli anlar! Askeri helikopter acil iniş yaptı
İzmir'de hareketli anlar! Askeri helikopter acil iniş yaptı
Maskeli 4 kişi kalaşnikofla işyerini basıp bekçiyi rehin aldı
Maskeli 4 kişi kalaşnikofla işyerini basıp bekçiyi rehin aldı
Adana’da rögarda patlama kamerada
Adana'da rögarda patlama kamerada
Ramazan fırsatçılarına dikkat
Ramazan fırsatçılarına dikkat
Akran zorbalığı kamerada: Yumruk atıp silah çekti
Akran zorbalığı kamerada: Yumruk atıp silah çekti
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
Kanalizasyon suyu denize akıyor
Kanalizasyon suyu denize akıyor
Manisa’da mucize kurtuluş kamerada!
Manisa'da mucize kurtuluş kamerada!
Bakan Göktaş duyurdu!
Bakan Göktaş duyurdu!
27 bin personel ne zaman göreve başlayacak?
27 bin personel ne zaman göreve başlayacak?
Topkapı Sarayı’nda Ramazan hazırlığı
Topkapı Sarayı'nda Ramazan hazırlığı
Daha Fazla Video Göster