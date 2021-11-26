Ünlü aktör "The Rock" Dwayne Johnson hayranına arabasını hediye etti

The Rock lakaplı ABD'li ünlü oyuncu Dwayne Johnson hikayesinden etkilendiği hayranına kendi kullandığı pickup tarzındaki aracı hediye etti. İşte Dwayne Johnson ve hayranı arasında geçen o duygu yüklü anlar…

Deniz kuvvetleri gazisi olan Oscar Rodriguez, bir konuşma sırasında kendi hikayesini anlattı.

Ünlü yıldız Dwayne Johnson, tüm izleyiciler hakkında bilgi topladığını ve en çok Oscar'ın hikayesinden etkilendiğini belirtti.



İŞTE OSCAR'IN HİKAYESİ

"Oscar 75 yaşındaki annesine bakıyor. Kişisel antrenörlük yapıyor. Aile içi şiddet mağduru kadınlara destek veriyor. Gururlu ve alçakgönüllü bir donanma gazisi."

O hikâyeden etkilenen johson, Oscar'a çok güzel işler başardığını söyleyerek onu tebrik etti.

Ardından Oscar Rodriguez'i dışarı çağırdı ve ona sürprizini gösterdi.

ABD'li ünlü oyuncu Dwayne Johnson, hayranına arabasını hediye etti.

Oscar, bu hediye karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayarak ağlamaya başladı ve oyuncuya sarıldı.

Johnson, hayranının duygulandığı anları sosyal medyadan da paylaştı.

Dwayne Johnson, onun iyi bir insan olduğunu ve bir arabadan daha fazlasını hak ettiğini söyleyerek, çalışmalarında ona başarı diledi.

Ünlü aktör Dwayne Johnson, Oscar'ı başrolünde yer aldığı Red Carpet filminin özel gösterimine de davet etti.