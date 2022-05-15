Üniversiteli Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas kazada hayatını kaybetmişti! Kahreden gerçek

Erzurum'da önceki gün otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Nezahat Tanas ile aynı sınıftaki arkadaşı 22 yaşındaki Zeynep Bağrıyanık'ın okulun en başarılı öğrencileri oldukları ortaya çıktı. Zeynep Bağrıyanık, 15 gün sonra gerçekleştirilecek olan mezuniyet töreninde bölüm birincisi sıfatı ile konuşma yapacaktı. Nezahat ise bölüm ikincisiydi. Mezuniyet kutlaması için ayarlamaya gittikleri mekandan dönerken geçirdikleri kazada ölen iki arkadaşın ölümü tüm kenti yasa boğdu.