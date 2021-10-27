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Üniversiteli Şebnem sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İHA
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Giriş: 27.10.2021 14:14
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kaldığı aparta gelen üniversiteli sevgilisi tarafından sırtından bıçaklanan kuyumcu toptancısı, gözü dönünce genç kızı boğarak katletti. Yaralı durumda kaçan cinayet zanlısı, yakalandıktan sonra soruları yanıtlamadı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Çamlaraltı Mahallesi'nde gerçekleşti.

BİLİNMEYEN BİR SEBEPTEN TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, kuyumcu toptancılığı yapan Furkan Zıbıncı, yaklaşık 1 yıldır yaşadığı apart dairesinde 25 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisi Şebnem Şirin ile buluştu. Çift arasında sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın ardından Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı'yı sırtından bıçaklayarak hafif şekilde yaraladı. Duruma öfkelenen Furkan Zıbıncı, genç kız arkadaşını elleriyle boğmaya başladı. Sonrasında ise 20 ABG 989 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı. Sesler üzerine komşuları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Şebnem Şirin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirirken, genç kızın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

EKİPLER KISKIVRAK YAKALADI
Otomobiline binerek kaçan Zıbıncı için polis ekipleri çevrede geniş çaplı araştırmalara başladı. Etrafı didik didik arayan ekipler, Merkezefendi ilçesine bağlı Saltak Caddesi'nde zanlıyı otomobiliyle kaçarken yakaladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede kendisine yöneltilen 'neden yaptınız' sorusunu yanıtsız bıraktı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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