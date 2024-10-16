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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 03:08
Güncelleme:16.10.2024 03:10
Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.
Rojin Kabaiş’in cenazesi ailesine teslim edildi
Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi
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