16 Ekim 2024, Çarşamba
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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi
Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.