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Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü

İHA
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Giriş: 01.10.2021 10:21
Edirneli üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Simay Gün, kuzeninin süs tavuklarıyla başlayan hobisini ticarete dönüştürdü. Yurtdışından gelen talepleri reddeden Simay, yurtiçindeki taleplere yetişmekte zorlanırken, aile ekonomisine katkı sağlayıp üniversite masraflarını da karşılamaya başladı. Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Köseömer Köyü'nde yaşayan Trakya Üniversitesi Radyoterapi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Simay Gün, süs tavuklarıyla 4 yıl önce kuzeni sayesinde tanıştığını söyledi. Hobi olarak kuzeninden 2 cins tavuk aldığını sonrasında ise dünyaca kabul gören ve aranan değişik ırklara ait süs tavuklarının sayısını artırıp hobisini ticarete dönüştürme kararı aldığını belirten Gün, 4 yılda 20 cins ve renkte 50'nin üzerinde süs tavuğuna sahip olduğunu vurguladı.
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