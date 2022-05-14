Üniversite öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu! İntihar şüphesi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Ömer Pural, 4. Levent’te yarı zamanlı çalıştığı iş yerinde barfiks demirine asılı halde bulundu. Dağcılık ve tırmanış sporu yaptığı öğrenilen gencin ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Polis gencin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.