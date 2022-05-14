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Üniversite öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu! İntihar şüphesi

DHA
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Giriş: 14.05.2022 11:10
Güncelleme:14.05.2022 11:11
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Ömer Pural, 4. Levent’te yarı zamanlı çalıştığı iş yerinde barfiks demirine asılı halde bulundu. Dağcılık ve tırmanış sporu yaptığı öğrenilen gencin ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Polis gencin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.
Barfiks demirine asılı halde bulundu!
Barfiks demirine asılı halde bulundu!
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