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Üniversite kampüsünde başıboş köpek dehşeti anbean kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2022 12:57
Kocaeli'de tehlike saçan başıboş sokak köpekleri, bu kez üniversite kampüsünde bir kız öğrenciye saldırdı. Çığlık çığlığa kalan öğrenci o anları cep telefonu ile kaydetti.
Başıboş köpek dehşeti anbean kamerada!
Başıboş köpek dehşeti anbean kamerada!
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