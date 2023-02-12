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Umut hep var!

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Giriş: 12.02.2023 10:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 150. saat minik bir kız çocuğunun enkazdan kurtarıldığını açıkladı. Bakan Koca "Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!" ifadelerini kullandı.
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