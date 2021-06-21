21 Haziran 2021, Pazartesi
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Ümraniye'deki kazadan gönül ilişkisi çıktı! Bacağından vurulmuş halde direksiyona geçmişti
İstanbul Ümraniye'de bacağından yaralı halde direksiyonu başına geçtiği otomobiliyle kaza yapan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Durdu Ertürk'ün(38) gönül ilişkisi nedeniyle vurulduğu ortaya çıktı. Ertürk'ün beraber olduğu kadınla gönül ilişkisi yaşayan Metin Ö., gözaltına alınıp, tutuklandı.