18 Ağustos 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ümraniye'de uyuşturucu hesaplaşması kanlı bitti
Ümraniye'de sokak satıcıları olarak tabir edilen torbacılar arasında çıkan anlaşmazlık sonucu silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.