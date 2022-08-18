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Ümraniye'de uyuşturucu hesaplaşması kanlı bitti

DHA
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Giriş: 18.08.2022 09:08
Ümraniye'de sokak satıcıları olarak tabir edilen torbacılar arasında çıkan anlaşmazlık sonucu silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
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