27 Ekim 2021, Çarşamba
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Ümraniye'de tünel kapatarak araç üzerinde dans eden sürücülere ceza kesildi
Ümraniye'de 24 Ekim tarihinde Alemdağ Caddesindeki tünel girişini otomobilleriyle kapatarak araç üzerinde dans eden sürücülere bin 8'er Lira cezai işlem uygulandı. Sürücüler ayrıca, 'Kara, deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.