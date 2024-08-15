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Ümraniye'de sokak ortasında çocuğa uygulanan şiddet kamerada

Ümraniye'de sokak ortasında çocuğa uygulanan şiddet kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 09:01
Ümraniye'de bir kadın, sokak ortasında yanındaki erkek çocuğa vurarak şiddette bulundu. O anlar ise trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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