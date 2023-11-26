26 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ümraniye’de polise çarpıp kaçan sürücü kamerada

Ümraniye’de polise çarpıp kaçan sürücü kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2023 13:14
Olay, gece saat 01.30 sıralarında Ümraniye Küçüksu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrollü geçişin sağlanması için denetim yapan polis ekiplerine Sefa A.'nın kullandığı 59 PN 356 plakalı araç hızlı bir şekilde vurup kaçtı. Aracın kaçtığını gören diğer polis memurları kaçan aracın arkasından ateş ederek durdurmaya çalıştı. Olayda bir polis memuru ağır şekilde yaralandı. Olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri ağır yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Esra Hankulu davasında yeni gelişme!
Esra Hankulu davasında yeni gelişme!
Ümraniye’de polise çarpıp kaçan sürücü kamerada
Ümraniye’de polise çarpıp kaçan sürücü kamerada
İzmir’i sağanak ve fırtına vurdu
İzmir’i sağanak ve fırtına vurdu
İstanbul’da 40 milyon TL’lik soygun
İstanbul’da 40 milyon TL’lik soygun
Zeytinburnu’nda tramvaya taşlı saldırı!
Zeytinburnu'nda tramvaya taşlı saldırı!
Konya’daki 3 çocuğun öldüğü kazada...
Konya’daki 3 çocuğun öldüğü kazada...
Kar kalınlığı ne kadar oldu?
Kar kalınlığı ne kadar oldu?
Sürücüler dikkat! Karlı ve yağışlı havalarda...
Sürücüler dikkat! Karlı ve yağışlı havalarda...
Ankara’da komşu kavgası: 2 ölü
Ankara'da komşu kavgası: 2 ölü
Kurt... Geyik... Tavşan...
Kurt... Geyik... Tavşan...
Kar yağışı başladı
Kar yağışı başladı
İzmir’de deniz taştı!
İzmir'de deniz taştı!
Daha Fazla Video Göster