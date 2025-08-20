20 Ağustos 2025, Çarşamba

Ümraniye’de park halindeki TIR’da hırsızlık kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
20.08.2025 16:10
İstanbul Ümraniye’de farklı tarihlerde peş peşe hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Toplam değeri 500 bin TL’yi bulan Ayakkabı, Pirinç ve Yağ çalan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
