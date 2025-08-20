Ümraniye’de park halindeki TIR’da hırsızlık kamerada

İstanbul Ümraniye’de farklı tarihlerde peş peşe hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Toplam değeri 500 bin TL’yi bulan Ayakkabı, Pirinç ve Yağ çalan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

