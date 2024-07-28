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Ümraniye'de otomobilin polis aracına çarptığı kaza kamerada

Ümraniye'de otomobilin polis aracına çarptığı kaza kamerada

DHA
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Giriş: 28.07.2024 10:00
Ümraniye’de dörtyol kesişiminde iddiaya göre kontrolsüz yola çıkan otomobil polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis aracı aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
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