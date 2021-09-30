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Ümraniye'de otomobil taklalar atarak duvara çarptı

DHA
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Giriş: 30.09.2021 15:04
Ümraniye'de, navigasyonun neden olduğu öne sürülen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta meydana geldi. Osman Karaoğlan'ın iddiasına göre, 41 EJ 310 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak'a girdi. Merdivenli sokakta Karaoğlan'ın otomobili taklalar atarak duvara çarptı.

Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen otomobil dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla atıyor.

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Ümraniye’de navigasyon kazası kamerada
Ümraniye'de navigasyon kazası kamerada
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