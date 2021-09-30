30 Eylül 2021, Perşembe
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Ümraniye'de otomobil taklalar atarak duvara çarptı
Ümraniye'de, navigasyonun neden olduğu öne sürülen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta meydana geldi. Osman Karaoğlan'ın iddiasına göre, 41 EJ 310 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak'a girdi. Merdivenli sokakta Karaoğlan'ın otomobili taklalar atarak duvara çarptı.
Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen otomobil dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla atıyor.