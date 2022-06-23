23 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ümraniye’de motosikletin çarptığı yaya, başka bir yayanın üzerine uçtu

Ümraniye’de motosikletin çarptığı yaya, başka bir yayanın üzerine uçtu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2022 16:54
Ümraniye’de seyir halinde olan motosikletli, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Motosikletin çarpmasıyla havaya savrulan yaya da yol kenarındaki başka bir yayanın üzerine uçtu. Görenleri şaşkına çeviren kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Motosikletin çarptığı yaya, arkadaşının üzerine uçtu
Motosikletin çarptığı yaya, arkadaşının üzerine uçtu
Rize’de yaylaya kar yağdı
Rize'de yaylaya kar yağdı
Adana’da petrol sevinci!
Adana'da petrol sevinci!
Tonlarcasını tarlaya döktüler!
Tonlarcasını tarlaya döktüler!
Alevler onların yuvalarını yaktı!
Alevler onların yuvalarını yaktı!
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Sahtesine dikkat! Nasıl anlaşılır?
Sahtesine dikkat! Nasıl anlaşılır?
TikTok videosu için birbirilerini kurşuna dizdiler!
TikTok videosu için birbirilerini kurşuna dizdiler!
Balıkçıların bulduğu canlı şaşkına çevirdi
Balıkçıların bulduğu canlı şaşkına çevirdi
İşte yangının çıkış noktası
İşte yangının çıkış noktası
İşte suç makinesinin görüntüleri!
İşte suç makinesinin görüntüleri!
Isparta’da kan donduran olayda gelişme!
Isparta’da kan donduran olayda gelişme!
Daha Fazla Video Göster