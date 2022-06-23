Ümraniye’de motosikletin çarptığı yaya, başka bir yayanın üzerine uçtu

Ümraniye’de seyir halinde olan motosikletli, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Motosikletin çarpmasıyla havaya savrulan yaya da yol kenarındaki başka bir yayanın üzerine uçtu. Görenleri şaşkına çeviren kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.