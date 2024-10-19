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Ümraniye'de mobilya üretim atölyesinin çatısı küle döndü

Ümraniye'de mobilya üretim atölyesinin çatısı küle döndü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 18:24
Güncelleme:19.10.2024 18:24
Ümraniye'de bir mobilya üretim atölyesinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, çatı kullanılamaz hale geldi.
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