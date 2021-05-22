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Ümraniye'de markete giren hırsızlar dükkanı talan etti! Zarar büyük
Ümraniye'de markete giren 3 hırsız; sigara, kuruyemiş, kahve ve süt ürünlerini çaldı. Marketin güvenlik kamera kayıtlarının tutulduğu bilgisayar kasasını ve SMA'lı bir çocuk için para toplanan sadaka kutusunu da çalan hırsızlar, geldikleri otomobille kaçtı. Olay marketin bulunduğu sitedeki güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.