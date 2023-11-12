Ümraniye'de lastiğini patlattıkları otomobildeki çantayı böyle çaldılar

Olay, Ümraniye'de, 7 Kasım Salı günü, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bankaya para yatırmak için gelen E.E., otomobilinin lastiğinin patladığını gördü. Bankaya girmeden önce lastiği değiştirmek için bir süre uğraşan E.E., otomobilde, içinde 200 bin lira bulunan çantasının çalındığını fark ederek polise başvurdu.