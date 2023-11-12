12 Kasım 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ümraniye'de lastiğini patlattıkları otomobildeki çantayı böyle çaldılar
Olay, Ümraniye'de, 7 Kasım Salı günü, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bankaya para yatırmak için gelen E.E., otomobilinin lastiğinin patladığını gördü. Bankaya girmeden önce lastiği değiştirmek için bir süre uğraşan E.E., otomobilde, içinde 200 bin lira bulunan çantasının çalındığını fark ederek polise başvurdu.