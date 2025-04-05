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Ümraniye’de kuyumcuda hırsızlık anı kamerada!

Ümraniye’de kuyumcuda hırsızlık anı kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 18:06
Olay, Ümraniye’de bir alış veriş merkezinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre kuyumcu dükkanına giren hırsızlardan biri sandalyeye oturup çalışan ile konuşurken iki kadın hırsız da ayakta bekledi. Kadınlardan biri çalışanların bir anlık boşluğundan faydalanıp kaşla göz arasında vitrinde bulunan ziynet eşyasını aldı. Şahıslar bir süre daha dükkanda bulunduktan sonra ayrıldı. Çalışanlar ise güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızlığa uğradıklarını fark etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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Ümraniye’de kuyumcuda hırsızlık anı kamerada!
Ümraniye’de kuyumcuda hırsızlık anı kamerada!
Ümraniye’de kuyumcuda hırsızlık anı kamerada!
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