Ümraniye’de kuyumcuda hırsızlık anı kamerada!

Olay, Ümraniye’de bir alış veriş merkezinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre kuyumcu dükkanına giren hırsızlardan biri sandalyeye oturup çalışan ile konuşurken iki kadın hırsız da ayakta bekledi. Kadınlardan biri çalışanların bir anlık boşluğundan faydalanıp kaşla göz arasında vitrinde bulunan ziynet eşyasını aldı. Şahıslar bir süre daha dükkanda bulunduktan sonra ayrıldı. Çalışanlar ise güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızlığa uğradıklarını fark etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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