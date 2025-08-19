19 Ağustos 2025, Salı

Ümraniye'de jeneratör yüklü kamyon kaza yaptı

Ümraniye’de jeneratör yüklü kamyon kaza yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 17:40
Olay, saat 15.30 sıralarında Ümraniye Armanevler Mahallesi Tütengil Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar E. idaresindeki 42 KJ 878 plakalı Peugeot marka kamyon, dik yokuşta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasasında bulunan jeneratör yola devrildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Olayın ardından bölgeye vinç çağrıldı. Vinç yardımıyla yola devrilen jeneratör kaldırılarak başka bir kamyona yüklendi.
