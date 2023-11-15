15 Kasım 2023, Çarşamba
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Ümraniye'de internet kafeleri hedef seçen hırsızlar kamerada
Ümraniye'de internet kafeye giren 4 şüpheli, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 17 bilgisayar kasasını dakikalar içinde çaldı. Şüphelilerin, bilgisayar kasalarını araçlarına yükledikleri anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, aynı şüphelilerin Kağıthane'deki bir internet kafeden de 11 bilgisayar çaldığı öğrenildi.