Ümraniye’de illegal pankart asan 6 kişi yakalandı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde illegal pankart asan 6 kişi gözaltına alındı. 'Halk arasında korku ve paniğe sebep olmak amacıyla tehdit suçundan adliyeye sevk edilen zanlıların, çıkar amaçlı suç ağının üyeleri olduğu belirlendi.

