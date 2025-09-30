30 Eylül 2025, Salı

Ümraniye’de illegal pankart asan 6 kişi yakalandı

Giriş: 30.09.2025 21:18
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde illegal pankart asan 6 kişi gözaltına alındı. 'Halk arasında korku ve paniğe sebep olmak amacıyla tehdit suçundan adliyeye sevk edilen zanlıların, çıkar amaçlı suç ağının üyeleri olduğu belirlendi.


