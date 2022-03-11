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Ümraniye’de İETT otobüsü kayarak elektrik panosuna çarptı

DHA
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Giriş: 11.03.2022 10:17
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde karlı yolda kayan İETT otobüsü sokak girişindeki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada hayatını kaybeden veya yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar otobüsten inen yolcuları korkuttu. O anlar kameralara yansıdı.

Kaza dün saat 14.00 sıralarında Esenkent Mahallesi Şahika Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre içinde yolcu olan İETT otobüsü karlı yolda kayarak sokak girişindeki elektrik panosuna çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar korku ve panik dolu anları yaşanmasına neden oldu. Otobüsten inen yolcuların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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İETT otobüsü kayarak elektrik panosuna çarptı
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