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Ümraniye’de halı sahada iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

İHA
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Giriş: 01.09.2022 17:04
Ümraniye’de bir halı sahada maç yapan kişilerin arasında çıkan tartışma yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü. Sahadaki bazı kişiler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken diğer kişiler ise kavgayı zorlukla ayırdı. O anlar kameraya yansıdı. Ümraniye’de Karabekir halı sahasında yaşanan olayda, maç yapan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Sahadaki diğer kişilerin de kavgaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. Bir grup kişi birbirlerine saldırırken sahadaki diğer kişiler de kavgayı güçlükle ayırmaya çalıştı. Halı sahada birbirlerine giren şahıslar, beraberindeki diğer kişilerin çabasıyla birbirlerinden ayrıldı. Halı sahada bulunan iki grubun birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar güvelik kamerasına yansıdı.
Halı sahada tekmeli yumruklu kavga kamerada
Halı sahada tekmeli yumruklu kavga kamerada
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