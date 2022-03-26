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Ümraniye'de geceyi aydınlatan olay! Doğal gaz kutusu bomba gibi patladı

DHA
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Giriş: 26.03.2022 10:36
Ümraniye'de iki katlı binada gerçekleşen doğal gaz patlamasında kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek ilk müdahale bulundu. Yangın söndükten sonra da meydana gelen gaz sızıntıları ve yoğun gaz kokusu hissedildi.
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