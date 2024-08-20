Ümraniye’de gecekondu alev alev yandı

Ümraniye'de bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri alev topuna dönen evi söndürdü.

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