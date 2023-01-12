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Ümraniye'de feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil İETT otobüsüne çarptı

DHA
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Giriş: 12.01.2023 11:10
Ümraniye’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje vurup karşı yöne geçerek İETT otobüsüyle çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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