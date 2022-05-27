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Ümraniye'de emniyet şeridinde can pazarı: 11 yaralı

DHA
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Giriş: 27.05.2022 09:39
Ümraniye'de emniyet şeridinde park halindeki hafriyat kamyonuna, işçileri taşıyan minibüs arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.
Emniyet şeridinde can pazarı: 11 yaralı
Emniyet şeridinde can pazarı: 11 yaralı
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