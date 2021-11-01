01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ümraniye’de düğün konvoyu yaparak Tantavi tünelini kapatan üks otomobil sürücüleri polis tarafından yakalandı

Ümraniye’de düğün konvoyu yaparak Tantavi tünelini kapatan üks otomobil sürücüleri polis tarafından yakalandı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2021 11:15
Ümraniye’de düğün konvoyu yaparak Tantavi tünelini kapatan ve trafiği engelleyen lüks otomobil sürücüleri polis tarafından yakalandı. 9 araç sürücüsüne toplamda 6 bin 897 TL ceza uygulandı. Ümraniye Şile Yolu Tantavi Tünelinde 30 Ekim tarihinde düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren, trafik akışını engelleyen ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücüleri yakalamak için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince çalışma başlatıldı. Şahısların İsmail Ç., Okancan Y., Yunus Emre A. ve Mert Ö. olduğu tespit edildi.

Düğün konvoyuna katılarak trafiği engelleyen toplam 9 adet araca ilgili maddelerden toplam 6 bin 897 TL trafik idari para cezası uygulanmış oldu.
Düğün konvoyu nedeniyle tünelin kapatıldığı ve yolda lüks otomobillerle tehlike saçılan o anlar kameraya yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esenyurt’ta kızların saç saça kavgası kamerada
Esenyurt’ta kızların saç saça kavgası kamerada
Ümraniye’de düğün konvoyu yapıp tünel kapatan lüks otomobil sürücülerine ceza
Ümraniye’de düğün konvoyu yapıp tünel kapatan lüks otomobil sürücülerine ceza
İSKİ yarım bıraktı! Vatandaş çileden çıktı
İSKİ yarım bıraktı! Vatandaş çileden çıktı
Taksim metrosunda yürümeyen merdiven çilesi
Taksim metrosunda yürümeyen merdiven çilesi
Kedinin güldüren böcek yakalama çabası kamerada
Kedinin güldüren böcek yakalama çabası kamerada
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu
Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu
Beykoz’da deniz çekildi
Beykoz’da deniz çekildi
Cinayet gibi scooter faciası kamerada! Ölümden döndü
Cinayet gibi scooter faciası kamerada! Ölümden döndü
Cevizlibağ’da toplu taşımada yoğunluk
Cevizlibağ’da toplu taşımada yoğunluk
Şişli’de zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi!
Şişli'de zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi!
Eve kurşun yağdırıp kaçtı... O anlar kamerada
Eve kurşun yağdırıp kaçtı... O anlar kamerada
Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti
Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti
Daha Fazla Video Göster