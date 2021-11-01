Ümraniye’de düğün konvoyu yaparak Tantavi tünelini kapatan üks otomobil sürücüleri polis tarafından yakalandı

Ümraniye’de düğün konvoyu yaparak Tantavi tünelini kapatan ve trafiği engelleyen lüks otomobil sürücüleri polis tarafından yakalandı. 9 araç sürücüsüne toplamda 6 bin 897 TL ceza uygulandı.

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Ümraniye Şile Yolu Tantavi Tünelinde 30 Ekim tarihinde düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren, trafik akışını engelleyen ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücüleri yakalamak için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince çalışma başlatıldı. Şahısların İsmail Ç., Okancan Y., Yunus Emre A. ve Mert Ö. olduğu tespit edildi.Düğün konvoyuna katılarak trafiği engelleyen toplam 9 adet araca ilgili maddelerden toplam 6 bin 897 TL trafik idari para cezası uygulanmış oldu.Düğün konvoyu nedeniyle tünelin kapatıldığı ve yolda lüks otomobillerle tehlike saçılan o anlar kameraya yansıdı.